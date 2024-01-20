Подоляк відкинув можливість переговорів з РФ: Путін хоче завоювати не тільки Україну

Подоляк відкинув можливість мирних переговорів України з Росією.

"Війна триватиме, за уявленнями Путіна, доки він не завоює всю територію України, доки не досягне панування в Європі, доки не завоює інші пострадянські території. Людина не піде на велику війну, зруйнувавши свою репутацію та стосунки, якщо хоче задовольнятися малим. Це нонсенс", - сказав він.

Також радник керівника Офісу президенту закликав до продовження постачань зброї. За його словами, проблема полягає у нерівномірності, постачання мають бути збалансованими.

Крім того, Подоляк закликав посилювати Україну високотехнологічною зброєю. Він додав, що лінія фронту становить 1300 кілометрів, а бойові дії ведуться на 600-800 кілометрах. Подоляк підкреслив, що Росія за рік війни не зробила істотного прогресу.

Переговори України та РФ

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Зараз українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Раніше американський телеканал NBC News з посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих мирних переговорів з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на мир.

Президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.