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Подоляк упрекнул западных политиков, которые отказались помогать Украине оружием

Новина українською →
Украина, Среда 01 июня 2022 21:55
Подоляк упрекнул западных политиков, которые отказались помогать Украине оружием Фото: Михаил Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Не все западные политики поддерживают Украину в войне с РФ, в том числе и оружием. Кое-кто из них предлагает справляться с врагом своим оружием и не просить помощи.

Об этом заявил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина.

"Некоторые политики сегодня говорят: "Никто ничего не должен Украине. Воюйте тем, что есть, и перестаньте требовать оружие". Конечно, Украина очень благодарна за любую помощь. Но есть нюанс, который требует исторического экскурса", - написал Подоляк.

Он напомнил, что много лет назад Украина не только отказалась от ядерного оружия, но и уничтожила свой ракетный потенциал в обмен на гарантии безопасности.

"Сегодня у нас ни оружия, ни безопасности. Учитывая это имеем моральное право просить о помощи. И мы благодарны, что партнеры подставляют нам плечо", - резюмировал советник главы ОП Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получил определенные "сигналы" из НАТО из-за критики со стороны Украины.

Несколько дней назад, выступая на форуме в Давосе, Кулеба упрекнул НАТО за бездействие во время войны в Украине.

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