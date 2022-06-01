Подоляк дорікнув західним політикам, які відмовилися допомагати Україні зброєю

Не всі західні політики підтримують Україну у війні з РФ, зокрема і зброєю. Дехто з них пропонує справлятися з ворогом своєю зброєю і не просити допомоги.

"Деякі політики сьогодні кажуть: "Ніхто нічого не винен Україні. Воюйте тим, що є, і перестаньте вимагати зброю". Звісно, Україна дуже вдячна за будь-яку допомогу. Але є нюанс, який потребує історичного екскурсу", - написав Подоляк.

Він нагадав, що багато років тому Україна не лише відмовилася від ядерної зброї, а й знищила свій ракетний потенціал в обмін на гарантії безпеки.

"Сьогодні в нас ні зброї, ні безпеки. З огляду на це маємо моральне право просити про допомогу. І ми вдячні, що партнери підставляють нам плече", - резюмував радник глави ОП України.