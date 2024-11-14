Подоляк: угода про мир з Росією неможлива, лише примус її до миру

Україна може вести переговори про мир з Росією, але тільки через інструменти примусу. Для тиску на країну-агресора потрібна економічна та дипломатична єдність.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Подоляк зазначив, що в інтересах України - категорично вийти на відносини з РФ на базі міжнародного права, яке чітко регламентує, "що можна, а що не можна обговорювати".
"Коли говорять угода про мир, то я не дуже розумію угоду про мир з агресором, який хоче залишитись на вашій території та не відповідати за злочини проти вас. Це вже буде ваша згода закрити очі на його злочини", - сказав він
Радник глави ОП наголосив, що з Росією потрібно бути дуже обережними.
"Вони можуть зробити вигляд, що підпишуть угоду, але це означає, що вони готуються вдарити вас у спину. Це концепція РФ. Вони не можуть з вами домовитись, бо вони визнають лише, коли ви сильні, можете чинити спротив і дати здачу. Все інше їх не хвилює і вони прийдуть намагатись дозабрати щось у вас", - зазначив Подоляк
Тому, за його словами, з Росією можна вести переговори, але тільки через інструменти примусу.
"Це не буде угода про мир. Це буде примус Росії до миру на базі міжнародного права. Для цього треба воєнну компоненту отримати, економічну, дипломатичну єдність з точки зору тиску на Росію", - додав радник глави ОП.
Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що у перший день на посаді президента США він хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Перед виборами Трамп неодноразово заявляв, що завершить війну в Україні за 24 години.
Західні ЗМІ публікували декілька версій так званого "мирного плану" Трампа.
Так, видання The Wall Street Journal припускає, що Трамп запропонує Україні не вступати в НАТО протягом 20 років в обмін на подальше постачання зброї. При цьому Україні доведеться відмовитися від 20% території.
The Telegraph пише, що Трамп попросить європейські війська увійти в буферну зону між арміями України та РФ.
Раніше в Офісі президента України назвали головну умову для початку переговорів з Росією - відхід ворожих військ на позиції до 24 лютого 2022 року. Там наголосили, що Україна проти заморожування війни.
Водночас у Держдепі США заявляли, що Сполучені Штати наразі не бачать жодних підтверджень, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про завершення війни в Україні не на своїх умовах.
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