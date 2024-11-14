Подоляк: угода про мир з Росією неможлива, лише примус її до миру

Подоляк зазначив, що в інтересах України - категорично вийти на відносини з РФ на базі міжнародного права, яке чітко регламентує, "що можна, а що не можна обговорювати".

"Коли говорять угода про мир, то я не дуже розумію угоду про мир з агресором, який хоче залишитись на вашій території та не відповідати за злочини проти вас. Це вже буде ваша згода закрити очі на його злочини", - сказав він

Радник глави ОП наголосив, що з Росією потрібно бути дуже обережними.

"Вони можуть зробити вигляд, що підпишуть угоду, але це означає, що вони готуються вдарити вас у спину. Це концепція РФ. Вони не можуть з вами домовитись, бо вони визнають лише, коли ви сильні, можете чинити спротив і дати здачу. Все інше їх не хвилює і вони прийдуть намагатись дозабрати щось у вас", - зазначив Подоляк

Тому, за його словами, з Росією можна вести переговори, але тільки через інструменти примусу.

"Це не буде угода про мир. Це буде примус Росії до миру на базі міжнародного права. Для цього треба воєнну компоненту отримати, економічну, дипломатичну єдність з точки зору тиску на Росію", - додав радник глави ОП.