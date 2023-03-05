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Подоляк про створення спецтрибуналу: автори війни, включно з Путіним, отримають вироки

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Європейські країни роблять перші кроки для створення спеціального трибуналу, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за злочини, вчинені в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він заявив, що країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії Росії.

"Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу. Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки", - написав Подоляк.

Нагадаємо, ЄС створить у Гаазі центр розслідування злочинів Росії проти України. Він має запрацювати влітку цього року.

В Офісі президента вважають, що Оперативне створення спецтрибуналу звузить географію пересування російського диктатора Володимира Путіна.

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