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Подоляк о создании спецтрибунала: авторы войны, включая Путина, получат приговоры

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Европейские страны делают первые шаги по созданию специального трибунала, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за преступления, совершенные в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он заявил, что страны Балтии, Польша, Румыния и Словакия подписали инициативное соглашение о создании спеццентра по преступлению агрессии России.

"Это формализация обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к спецтрибуналу. Авторы войны, включая Путина, получат приговоры", - написал Подоляк.

Напомним, ЕС создаст в Гааге центр расследования преступлений России против Украины. Он должен заработать летом этого года.

В Офисе президента считают, что Оперативное создание спецтрибунала сузит географию передвижения российского диктатора Владимира Путина.

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