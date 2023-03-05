Подоляк о создании спецтрибунала: авторы войны, включая Путина, получат приговоры

Европейские страны делают первые шаги по созданию специального трибунала, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за преступления, совершенные в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
Он заявил, что страны Балтии, Польша, Румыния и Словакия подписали инициативное соглашение о создании спеццентра по преступлению агрессии России.
"Это формализация обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к спецтрибуналу. Авторы войны, включая Путина, получат приговоры", - написал Подоляк.
Напомним, ЕС создаст в Гааге центр расследования преступлений России против Украины. Он должен заработать летом этого года.
В Офисе президента считают, что Оперативное создание спецтрибунала сузит географию передвижения российского диктатора Владимира Путина.
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