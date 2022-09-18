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Подоляк о стрельбе в Херсоне: нарастающее напряжение между ЧВК, зеками и военными РФ

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Киев, Воскресенье 18 сентября 2022 12:54
Подоляк о стрельбе в Херсоне: нарастающее напряжение между ЧВК, зеками и военными РФ Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вчерашняя масштабная перестрелка в центре Херсона - не что иное, как еще одно проявление нарастающего напряжения между ЧВК, зеками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных сил Украины", - написал он.

Напомним, 17 сентября вечером во временно оккупированном Херсоне сообщали о взрывах и стрельбе. Россияне заявили о так называемой "контртеррористической" операции.

В ВСУ предполагали, что таким образом оккупанты снимают себе "очередной сюжет". Между тем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что это "кадыровцы" могли воевать с "вагнеровцами", которых недавно отправили для "усиления" Херсона.

При этом глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что россияне на оккупированных территориях пытаются создать разные диверсии, чтобы дискредитировать действия ВСУ.

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Ирина Подоляк Херсон Война России против Украины
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