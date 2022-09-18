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Подоляк про стрілянину в Херсоні: наростаюча напруга між ПВК, зеками та військовими РФ

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Київ, Неділя 18 вересня 2022 12:54
Подоляк про стрілянину в Херсоні: наростаюча напруга між ПВК, зеками та військовими РФ Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вчорашня масштабна перестрілка в центрі Херсона - не що інше, як ще один прояв напруги, що наростає, між ЧВК, зеками, "кадировцями", військовими РФ і ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Кількість "побутових конфліктів" збільшується. Сторони агресивно ділять награбоване перед втечею на тлі новин про наближення Збройних сил України", - написав він.

Нагадаємо, 17 вересня ввечері у тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілянину . Росіяни заявили про так звану "контртерористичну" операцію.

У ЗСУ припускали, що таким чином окупанти знімають собі "черговий сюжет". Тим часом речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що це "кадировці" могли воювати з "вагнерівцями", яких нещодавно відправили для "посилення" Херсона.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни на окупованих територіях намагаються створити різні диверсії, щоб дискредитувати дії ЗСУ.

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Ірина Подоляк Херсон Війна Росії проти України
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