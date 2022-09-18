Подоляк про стрілянину в Херсоні: наростаюча напруга між ПВК, зеками та військовими РФ

Вчорашня масштабна перестрілка в центрі Херсона - не що інше, як ще один прояв напруги, що наростає, між ЧВК, зеками, "кадировцями", військовими РФ і ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Кількість "побутових конфліктів" збільшується. Сторони агресивно ділять награбоване перед втечею на тлі новин про наближення Збройних сил України", - написав він.

Нагадаємо, 17 вересня ввечері у тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілянину . Росіяни заявили про так звану "контртерористичну" операцію.

У ЗСУ припускали, що таким чином окупанти знімають собі "черговий сюжет". Тим часом речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що це "кадировці" могли воювати з "вагнерівцями", яких нещодавно відправили для "посилення" Херсона.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни на окупованих територіях намагаються створити різні диверсії, щоб дискредитувати дії ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.