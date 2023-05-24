Подоляк про стратегічні цілі України та РФ: Це перелам у війні

За його словами, сьогодні відбуваються два різні процеси.

"Перший: це перелам у війні з погляду стратегічних цілей, які вони (росіяни - Ред.) можуть сьогодні ставити перед собою, і які ми можемо ставити", - пояснює Подоляк.

У цьому контексті радник голови ОП наголосив, що стратегічні цілі України залишаються незмінними: це деокупація всієї території. Для цього здійснюється:

"накопичення ресурсу,

для цього президент займається міжнародними комунікаціями в повному обсязі,

ми сформували закрите небо практично, крім авіаційного компонента,

ми сформували бронетанкову коаліцію,

ми вирішуємо величезне логістичне питання щодо забезпечення військових снарядом важких калібрів,

вирішили питання з далекобійною ракетою, не в повному обсязі та не так швидко, як хотілося б, але вирішуємо,

ініціювали, щоб у Європі прискорювалося військове провадження".

"Це - з одного боку, це те, що стосується фіналу війни для нас, стратегічні цілі для нас та наших партнерів", - зазначив він.

Щодо стратегічної цілі РФ, то зараз вона зводиться до того, щоб захопити один населений пункт.

"Хоч якийсь, символічний. Потім вони його віддадуть, потім ми заберемо його назад. Але - хоч щось захопити", - сказав Подоляк.