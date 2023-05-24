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Подоляк о стратегических целях Украины и РФ: Это перелом в войне

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В полномасштабной войне РФ против Украины уже наступил переломный момент. ВСУ, готовясь к освобождению всей территории государства, нарастили возможности, а стратегические цели оккупантов скатились на попытки захватить хоть какой-нибудь населенный пункт.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

По его словам, сегодня происходят два разных процесса.

"Первый: это перелом в войне с точки зрения стратегических целей, которые они (россияне - Ред.) могут сегодня ставить перед собой, и которые мы можем ставить", - объясняет Подоляк.

В этом контексте советник главы ОП подчеркнул, что стратегические цели Украины остаются совершенно неизменными: это деоккупация всей территории. Для этого осуществляется:

  • "накопление ресурса,
  • для этого президент занимается международными коммуникациями в полном объеме,
  • мы сформировали закрытое небо практически, кроме авиационного компонента,
  • мы сформировали бронетанковую коалицию,
  • мы решаем огромный логистический вопрос по обеспечению военных снарядом тяжелых калибров,
  • решили вопросы с дальнобойной ракетой, не в полном объеме и не так быстро, как хотелось бы, но решаем,
  • инициировали, чтобы в Европе ускорялось военное производство".

"Это - с одной стороны, это то, что касается финала войны для нас, стратегические цели для нас и наших партнеров", - отметил он.

Что касается стратегической цели РФ, то сейчас она сводится к тому, чтобы захватить один населенный пункт.

"Хоть какой-нибудь, символический. Потом они его отдадут, потом мы заберем его обратно. Но - хоть что-то захватить", - сказал Подоляк.

Ранее советник главы ОП Подоляк отметил, что после войны между Украиной и РФ не может быть никакого мирного договора - лишь документы по репарациям, военным преступлениям и зоне демилитаризации.

Также он отметил, что Кремль только сейчас выдумал настоящую цель своей "СВО", причем она - не на территории Украины.

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