Подоляк о событиях в непризнанном Приднестровье: Россия намекает Молдове, чтобы ждала "гостей"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал события в непризнанном Приднестровье. Он считает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter .

"Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, должны работать как одна команда", - подчеркнул он.

Подоляк заявил, что если "Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева".

"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей"", - отметил политик.

Напомним, в России не исключают того, что Москве придется вмешаться в конфликт на территории непризнанного Приднестровья.

Более подробно о ситуации в Приднестровье можно узнать в материале РБК-Украина.

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