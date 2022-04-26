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Подоляк про події у невизнаному Придністров'ї: Росія натякає Молдові, щоб чекала "гостей"

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував події у невизнаному Придністров'ї. Він вважає, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.

"Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" та натякає Молдові, щоб чекала "гостей"", - заначив політик.

Подоляк заявив, що якщо "Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева".

"Хороша новина в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, маємо працювати як одна команда", - підкреслив він.

Нагадаємо, в Росії не виключають того, що Москві доведеться втрутитися в конфлікт на території невизнаного Придністров'я.

Більш детально про ситуацію у Придністров'ї можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ПриднестровьеМолдоваРосійська ФедераціяОфіс президента