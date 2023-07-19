ua ru
Ср, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк про смерть людей на Кримському мосту: РФ робить зі своїх громадян "живий щит"

Новость на русском →
Середа 19 липня 2023 20:34
Подоляк про смерть людей на Кримському мосту: РФ робить зі своїх громадян "живий щит" Фото: радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На Кримському мосту під час вибухів 17 липня загинуло двоє цивільних. Російська Федерація робить зі своїх громадян "живий щит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Чистий цинізм. Під час інтенсивних бойових дій офіційна Москва відправляє цивільних "туристів" найбільш гарячими точками до окупованого Криму, створюючи небезпечні ситуації, аби звинуватити Збройні сили України у загибелі цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

Подоляк підкреслив, що такі дії говорять про прагнення РФ зробити "живий щит" із власних громадян.

"Кожен, в кого є хоч крапля здорового глузду, буде триматися якомога далі від пекельного українського півдня сьогодні", - додав радник керівника Офісу президента.

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, у понеділок, 17 липня, на Кримському мосту знову пролунали вибухи. Як з'ясувалося пізніше, їхньою причиною була атака.

За інформацією джерел РБК-Україна в Службі безпеки України, її організували співробітники СБУ разом з Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Автомобільний рух мостом внаслідок удару було повністю порушено. Під час цього на мосту загинуло дві людини.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Офіс президента Збройні сили України Крым Війна в Україні
NEWS
Зеленський про нічний удар Росії по Одесі: доводить, що її мішень - не лише Україна
Зеленський про нічний удар Росії по Одесі: доводить, що її мішень - не лише Україна
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію