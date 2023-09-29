UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про скандальні "новини" щодо України: одна з цілей російської пропаганди

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президент (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація навмисно поширює скандальні фейкові новини про Україну, аби дискредитувати її на міжнародній арені та підірвати підтримку з боку Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, вірусна новина про те, що українець нібито підпалив центр ДНК в США після того, як результати показали, що він частково росіянин й поляк, а також більшість інших - абсолютно фейкові. Втім, вони майстерно імітують брендинг відомих ЗМІ та поширюються через російські бот-мережі. Зрештою, вони робитимуть це й надалі. 

За словами радника голови Офісу президента, однією з головних цілей Росії є: 

  • дискредитація України на міжнародній арені; 
  • розпалювання міжнаціональної напруженості; 
  • зменшення підтримки України серед громадських суспільств західних країни, а також підрив підтримки з боку їхніх урядів. 

"Завдання просте: створити колективний образ українців як невдячних, хамовитих, злодійкуватих, інфантильних і злочинних особистостей. Механізм такий: масштабування (штучне роздування) будь-яких випадків неналежної поведінки (або злочинів) громадян України по всьому світу, а якщо таких випадків немає, то навмисна фальсифікація найбільш шокуючих історій і поширення їх через соціальні мережі", - додав Подоляк. 

Подоляк зауважив, що поширення фейків є російською грою, яка грає на чутливості різних народів. Зокрема він порадив не звертати на фейки увагу й бути розумнішим за пропаганду терористів. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Центр протидії дезінформації" тим часом заперечив черговий вкид про те, що Україна нібито просила у Заходу ракети для завдання ударів по Ірану, Сирії й Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОфіс президентаВійна в Україні