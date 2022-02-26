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Подоляк о ситуации в Киеве: россияне использовали почти все свои ресурсы, но атаки отбиты

Автор: Роман Мирончук

На протяжении всей ночи и начиная со вчерашнего дня идут постоянные ракетные и авиационные обстрелы территории Киева. При этом бьют не по окрестностям, а по самому городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника руководителя главы ОП Михаила Подоляка.

"Мы понимали, что сегодняшняя ночь будет самой тяжелой, потому что россияне использовали практически все свои ресурсы, ввели в бой все свои резервы… Они этой ночью должны были сломить нашу обороны, поэтому ДРГ и обстрелы жилых кварталов… и высадка десанта, и попытка зайти бронетехникой - все это абсолютно профессионально отбито нашими Вооруженными силами", - заявил Подоляк.

Напомним, российский дрон атаковал судно Морской охраны. Украинские военные его сбили на подлете к Черноморску.

Мы также писали о том, как отличить украинскую технику от российских оккупантов.

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