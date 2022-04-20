Подоляк о санкциях: в России будет внутренний конфликт, она пойдет ко дну

По его словам, из-за санкций у россиян не будет ни комфорта, ни денег, ни технологий

"Мне кажется, что когда у них будет рост безработицы, рост цен на продукты питания, он уже есть, дефициты продуктов питания, очень высокая инфляция, обесценивание рубля - это создаст внутренний конфликт. Они будут давить на свою элиту, потому что могут жить в лагере, но все же хотят есть. То есть холодильник победит", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что на сегодня главный вопрос - за счет каких санкций и как скоро это произойдет.

"Если будут санкции на энергоносители, то это будет очень и очень быстро - месяц, два, три максимум. Если не будет этих санкций, может 8-12 месяцев. Это не вопрос корреляции с войной. Россия все равно будет идти ко дну", - добавил он.