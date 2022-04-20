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Подоляк про санкції: в Росії буде внутрішній конфлікт, вона піде на дно

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Санкції проти Росії з часом призведуть до того, що в самій країні трапиться внутрішній конфлікт через зростання цін і безробіття, високу інфляцію та знецінення рубля. Але ембарго на енергоносії прискорять крах російської економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для "НВ".

За його словами, через санкції у росіян не буде ані комфорту, ані грошей, ані технологій

"Мені здається, що коли у них буде зростання безробіття, зростання цін на продукти харчування, воно вже є, дефіцити продуктів харчування, дуже висока інфляція, знецінення рубля - це створить внутрішній конфлікт. Вони будуть тиснути на свою еліту, тому що можуть жити в таборі, але все ж хочуть їсти. Тобто холодильник переможе", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що на сьогодні головне питання - за рахунок яких санкцій і як скоро це станеться.

"Якщо будуть санкції на енергоносії, то це буде дуже і дуже швидко - місяць, два, три максимум. Якщо не буде цих санкцій, може 8-12 місяців. Це не питання кореляції з війною. Росія все одно буде йти на дно", - додав він.

Нагадаємо, раніше держсекретар при Міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що США і ЄС посилять санкції проти Росії найближчими днями, вони торкнуться російських енергоресурсів.

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Офіс президентаСанкції проти Росії