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Подоляк о санкциях: в России будет внутренний конфликт, она пойдет ко дну

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 12:32
Подоляк о санкциях: в России будет внутренний конфликт, она пойдет ко дну Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Санкции против России со временем приведут к тому, что в самой стране случится внутренний конфликт из-за роста цен и безработицы, высокой инфляции и обесценивания рубля. Но эмбарго на энергоносители ускорят крах российской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "НВ".

По его словам, из-за санкций у россиян не будет ни комфорта, ни денег, ни технологий

"Мне кажется, что когда у них будет рост безработицы, рост цен на продукты питания, он уже есть, дефициты продуктов питания, очень высокая инфляция, обесценивание рубля - это создаст внутренний конфликт. Они будут давить на свою элиту, потому что могут жить в лагере, но все же хотят есть. То есть холодильник победит", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что на сегодня главный вопрос - за счет каких санкций и как скоро это произойдет.

"Если будут санкции на энергоносители, то это будет очень и очень быстро - месяц, два, три максимум. Если не будет этих санкций, может 8-12 месяцев. Это не вопрос корреляции с войной. Россия все равно будет идти ко дну", - добавил он.

Напомним, ранее госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что США и ЕС усилят санкции против России в ближайшие дни, они затронут российские энергоресурсы.

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