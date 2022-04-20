ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк про санкції: в Росії буде внутрішній конфлікт, вона піде на дно

Новость на русском →
Київ, Середа 20 квітня 2022 12:32
Подоляк про санкції: в Росії буде внутрішній конфлікт, вона піде на дно Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Санкції проти Росії з часом призведуть до того, що в самій країні трапиться внутрішній конфлікт через зростання цін і безробіття, високу інфляцію та знецінення рубля. Але ембарго на енергоносії прискорять крах російської економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для "НВ".

За його словами, через санкції у росіян не буде ані комфорту, ані грошей, ані технологій

"Мені здається, що коли у них буде зростання безробіття, зростання цін на продукти харчування, воно вже є, дефіцити продуктів харчування, дуже висока інфляція, знецінення рубля - це створить внутрішній конфлікт. Вони будуть тиснути на свою еліту, тому що можуть жити в таборі, але все ж хочуть їсти. Тобто холодильник переможе", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що на сьогодні головне питання - за рахунок яких санкцій і як скоро це станеться.

"Якщо будуть санкції на енергоносії, то це буде дуже і дуже швидко - місяць, два, три максимум. Якщо не буде цих санкцій, може 8-12 місяців. Це не питання кореляції з війною. Росія все одно буде йти на дно", - додав він.

Нагадаємо, раніше держсекретар при Міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що США і ЄС посилять санкції проти Росії найближчими днями, вони торкнуться російських енергоресурсів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Санкції проти Росії
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати