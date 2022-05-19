Подоляк о санкциях против Шредера: такая судьба ждет каждого лоббиста Путина

Санкции против Шредера являются закономерной реакцией властей Германии на лоббизм путинских интересов в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Европейские санкции и лишение личных привилегий - бесславный конец экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. В конце всегда приходится платить по счетам. Пренебрежение от собственного народа и истории - такова судьба каждого лоббиста путинского режима в Европе", - написал Подоляк.

Напомним, ранее бюджетный комитет Бундестага лишил бывшего канцлера Герхарда Шрёдера некоторых особых прав. Санкции последовали в связи с его поддержкой политики президента России Владимира Путина.

Также мы писали, что Европарламент проголосовал за введение санкций против экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера (СДПГ). Резолюцию с призывом к ЕС поддержало подавляющее большинство депутатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.