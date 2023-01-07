Подоляк про розпуск комісії щодо Оленівки: наступним мало б стати вигнання РФ з Радбезу ООН

"Дивіться, що відбувається. Генсек ООН каже, що ми не можемо проводити слідство, тому ми розпускаємо слідчу комісію, бо нам ніхто не гарантує безпеку, а ніхто - це Росія", - сказав Подоляк.

Він пояснює, що логіка ООН не правильна, адже, якщо роботі організації загрожує член цієї ж організації, то це дивно. Адже коли держава, яка має гарантувати виконання будь-яких ініціатив чи резолюцій ООН, блокує цю можливість, наступним кроком має стати її виключення.

"Тому, як на мене, наступний крок Гутерреша мав би бути наступним - раз так, то ми позбудемося постійного члена Радбезу ООН, і РФ буде десь окремо собі існувати", - заявив радник голови ОП.

Однак, за словами Подоляка, наразі Організація Об'єднаних Націй цього не робить, адже ще не всі до кінця зрозуміли, що треба правильно ставити акценти.