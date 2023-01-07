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Подоляк о роспуске комиссии по Еленовке: следующим должно было стать изгнание РФ из Совбеза ООН

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Следующим шагом после роспуска комиссии ООН по установлению фактов теракта в Еленовке должно было бы стать изгнание России из Совбеза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка во время телемарафона.

"Смотрите, что происходит. Генсек ООН говорит, что мы не можем проводить следствие, поэтому мы распускаем следственную комиссию, потому что нам никто не обеспечивает безопасность, а никто - это Россия", - сказал Подоляк.

Он объясняет, что логика ООН не правильна, ведь, если работе организации угрожает член этой же организации, то это странно. Ведь когда государство, которое должно гарантировать выполнение любых инициатив или резолюций ООН, блокирует эту возможность, следующим шагом должно стать его исключение.

"Поэтому, по-моему, следующий шаг Гутерреша должен быть следующим - раз так, то мы избавимся от постоянного члена Совбеза ООН, и РФ будет где-то отдельно себе существовать", - заявил советник главы ОП.

Однако, по словам Подоляка, в настоящее время Организация Объединенных Наций этого не делает, ведь еще не все до конца поняли, что нужно правильно ставить акценты.

Напомним, из-за продолжающейся вооруженной агрессии России к Украине Генсек ООН принял решение расформировать миссию по установлению фактов теракта в Еленовке, аргументировав отсутствием условий для направления миссии на место происшествия.

Ранее мы писали, что в ночь на 29 июля 2022 года раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь ".

Представители ООН обещали еще в начале сентября, что миссию направят на место происшествия в ближайшие дни, однако этого так и не произошло.

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ООНМихайло Подоляк поЕленовка