Подоляк о роспуске комиссии по Еленовке: следующим должно было стать изгнание РФ из Совбеза ООН

"Смотрите, что происходит. Генсек ООН говорит, что мы не можем проводить следствие, поэтому мы распускаем следственную комиссию, потому что нам никто не обеспечивает безопасность, а никто - это Россия", - сказал Подоляк.

Он объясняет, что логика ООН не правильна, ведь, если работе организации угрожает член этой же организации, то это странно. Ведь когда государство, которое должно гарантировать выполнение любых инициатив или резолюций ООН, блокирует эту возможность, следующим шагом должно стать его исключение.

"Поэтому, по-моему, следующий шаг Гутерреша должен быть следующим - раз так, то мы избавимся от постоянного члена Совбеза ООН, и РФ будет где-то отдельно себе существовать", - заявил советник главы ОП.

Однако, по словам Подоляка, в настоящее время Организация Объединенных Наций этого не делает, ведь еще не все до конца поняли, что нужно правильно ставить акценты.