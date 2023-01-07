Подоляк про розпуск комісії щодо Оленівки: наступним мало б стати вигнання РФ з Радбезу ООН

Наступним кроком після розпуску комісії ООН щодо встановлення фактів теракту в Оленівці мало б бути вигнання Росії з Радбезу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка під час телемарафону.

"Дивіться, що відбувається. Генсек ООН каже, що ми не можемо проводити слідство, тому ми розпускаємо слідчу комісію, бо нам ніхто не гарантує безпеку, а ніхто - це Росія", - сказав Подоляк.

Він пояснює, що логіка ООН не правильна, адже, якщо роботі організації загрожує член цієї ж організації, то це дивно. Адже коли держава, яка має гарантувати виконання будь-яких ініціатив чи резолюцій ООН, блокує цю можливість, наступним кроком має стати її виключення.

"Тому, як на мене, наступний крок Гутерреша мав би бути наступним - раз так, то ми позбудемося постійного члена Радбезу ООН, і РФ буде десь окремо собі існувати", - заявив радник голови ОП.

Однак, за словами Подоляка, наразі Організація Об'єднаних Націй цього не робить, адже ще не всі до кінця зрозуміли, що треба правильно ставити акценти.