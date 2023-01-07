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Подоляк про розпуск комісії щодо Оленівки: наступним мало б стати вигнання РФ з Радбезу ООН

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Україна, Субота 07 січня 2023 19:42
Подоляк про розпуск комісії щодо Оленівки: наступним мало б стати вигнання РФ з Радбезу ООН Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Наступним кроком після розпуску комісії ООН щодо встановлення фактів теракту в Оленівці мало б бути вигнання Росії з Радбезу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка під час телемарафону.

"Дивіться, що відбувається. Генсек ООН каже, що ми не можемо проводити слідство, тому ми розпускаємо слідчу комісію, бо нам ніхто не гарантує безпеку, а ніхто - це Росія", - сказав Подоляк.

Він пояснює, що логіка ООН не правильна, адже, якщо роботі організації загрожує член цієї ж організації, то це дивно. Адже коли держава, яка має гарантувати виконання будь-яких ініціатив чи резолюцій ООН, блокує цю можливість, наступним кроком має стати її виключення.

"Тому, як на мене, наступний крок Гутерреша мав би бути наступним - раз так, то ми позбудемося постійного члена Радбезу ООН, і РФ буде десь окремо собі існувати", - заявив радник голови ОП.

Однак, за словами Подоляка, наразі Організація Об'єднаних Націй цього не робить, адже ще не всі до кінця зрозуміли, що треба правильно ставити акценти.

Нагадаємо, через триваючу збройну агресію Росії до України Генсек ООН ухвалив рішення розформувати місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці, аргументувавши відсутністю умов для направлення місії на місце події.

Раніше ми писали, що у ніч на 29 липня 2022 року пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, виведені із заводу "Азовсталь".

Представники ООН обіцяли ще на початку вересня, що місію направлять на місце події найближчими днями, однак цього так і не сталося.

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ООН Михайло Подоляк по Еленовка
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