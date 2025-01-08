Подоляк розповів, що потрібно для перелому у війні з Росією

"Всю Росію і не треба розбивати. Треба розбивати окремі вузли, окремі елементи інфраструктури воєнної. Якщо ви говорите про перелам у воєнній ситуації, то безумовно він є, і він може бути математично обґрунтований", - сказав Подоляк.

За його словами, є математичні формули, які чітко дозволяють зрозуміти, скільки та яких інструментів потрібно та коли і як їх застосувати. Якщо математично це обґрунтувати, то перелом у війні можна отримати.

"Якщо ми розуміємо ключове, - Росія має багато живої сили та додаткових виробництв, але Росія програє з точки зору технологічності та управління військами. Так, Росія вчиться, але, якщо буде насичена математично обґрунтована кількість високотехнологічних інструментів в України, а це, зрозуміло, дрони, ракети, бронетехніка, а головне - ППО, то тоді перелом безумовно може бути" - підкреслив радник глави ОП.

Він пояснив, що перелом - це не тільки події на полі бою, але й кількість ударів в глибину Росії на 500-700 км.

"От якщо кількість ударів щоденно буде на 2-3, а 20-30, і вони будуть ефективними, тобто Росія не зможе це все перехоплювати, то тоді це буде мати суттєві соціально-політичні наслідки, а Росія тримається там дуже хитко", - зазначив Подоляк.