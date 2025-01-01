Подоляк розповів, як затягування Заходом рішень допомогло армії РФ перебудуватися

На його переконання, якби своєчасно ці рішення були прийняті країнами-партнерами України та логістично виконані, то "ситуація по лінії фронту і в Росії виглядала б інакше".

"Нагадаю, кінець 2022 року і фактично увесь 2023-й було видно, наскільки наляканий був Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.), де він знаходився, як він не приймав участь фактично в ніяких нарадах, він зник. І Росія не ефективно воювала по лінії фронту, вона не розуміла, що треба зробити", - зазначив Подоляк.

За його словами, з'ясувалося, що російська армія не готова до повномасштабних, сучасних воєн.

Так, додав Подоляк, на початку 2023 року росармія, як і все військово-політичне керівництво цієї країни - "виглядали розгубленою".

Проте певна пауза та затримки в ухваленні потрібних рішень з боку союзників України дали час та можливість російським окупантам оговтатися, розповів радник глави ОП.

Подоляк акцентував, що Росія має розуміння про не готовність воювати "якісною зброєю та високотехнологічними рішеннями", лише - старими радянськими методами.

"А це - кількістю ресурсу і кількістю живої сили. І на жаль, це може мати певні наслідки, як вони вважають, з точки зору тиску на європейські спільноти", - сказав він.

Подоляк також зауважив, що затягування війни "за рахунок ресурсу якраз таки приводить до певної втоми" в країнах Європи та умовного Заходу.

Питання щодо зняття Заходом "табу" на далекобійність для України

Нагадаємо, ще у вересні 2024 року президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україні терміново потрібна далекобійність, позаяк РФ відтягує цілі вглиб країни.

Тоді ще були в силі встановлені деякими країнами обмеження на використання наданої Україні західної зброї, зокрема "табу" були від США та Великої Британії.

18 листопада США дозволили Україні застосувати ракети ATACMS для ударів по об'єктах на території Росії. Також стало відомо, що адміністрація Байдена дозволила бити по тилах РФ крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP, що містять американські компоненти.

Крім того, повідомлялося, що аналогічний дозвіл дали уряди Британії та Франції, оборонні концерни яких виробляють цей тип ракет, але обмежили використання лише Курською областю.