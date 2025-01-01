Подоляк рассказал, как затягивание Западом решений помогло армии РФ перестроиться

По его убеждению, если бы своевременно эти решения были приняты странами-партнерами Украины и логистически выполнены, то "ситуация по линии фронта и в России выглядела бы иначе".

"Напомню, конец 2022 года и фактически весь 2023-й было видно, насколько напуган был Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.), где он находился, как он не принимал участие фактически ни в каких совещаниях, он исчез. И Россия не эффективно воевала по линии фронта, она не понимала, что надо сделать", - отметил Подоляк.

По его словам, выяснилось, что российская армия не готова к полномасштабным, современным войнам.

Так, добавил Подоляк, в начале 2023 года росармия, как и все военно-политическое руководство этой страны - "выглядели растерянной".

Однако определенная пауза и задержки в принятии нужных решений со стороны союзников Украины дали время и возможность российским оккупантам оправиться, рассказал советник главы ОП.

Подоляк акцентировал, что Россия имеет понимание о не готовности воевать "качественным оружием и высокотехнологичными решениями", только - старыми советскими методами.

"А это - количеством ресурса и количеством живой силы. И к сожалению, это может иметь определенные последствия, как они считают, с точки зрения давления на европейские сообщества", - сказал он.

Подоляк также отметил, что затягивание войны "за счет ресурса как раз таки приводит к определенной усталости" в странах Европы и условного Запада.

Вопрос о снятии Западом "табу" на дальнобойность для Украины

Напомним, еще в сентябре 2024 года президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украине срочно нужна дальнобойность, поскольку РФ оттягивает цели вглубь страны.

Тогда еще были в силе установленные некоторыми странами ограничения на использование предоставленного Украине западного оружия, в частности "табу" были от США и Великобритании.

18 ноября США разрешили Украине применить ракеты ATACMS для ударов по объектам на территории России. Также стало известно, что администрация Байдена разрешила бить по тылам РФ крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP, содержащими американские компоненты.

Кроме того, сообщалось, что аналогичное разрешение дали правительства Британии и Франции, оборонные концерны которых производят этот тип ракет, но ограничили использование только Курской областью.