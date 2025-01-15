Подоляк розповів, чого очікувати від візиту Зеленського до Польщі

Журналіст запитав Подоляка, чого чекати від візиту українського президента до Польщі. На що радник керівника ОП відповів, що варто чекати повернення до максимально ефективних та дружніх стосунків з нашими польськими партнерами, адже, за його словами, це вигідно й Україні, і Польщі.

"І чекати правильних, на мій погляд, історичних рішень. Що знову таки говорить про суб'єктність України та розуміння ролі історії в наших двосторонніх відносинах, і того, на скільки нам важливі ці відносини. Це важливий момент сьогодні у двосторонніх відносинах. І ми можемо отримати багато позитивного зараз", - підкреслив Подоляк.

Він наголосив, що для більш розгорнутих коментарів варто дочекатись офіційних заяв.

"Давайте дочекаємось офіційних заяв, і тоді зможемо контекст, щоб прокоментувати, бо тоді буде повне розуміння, про що йдеться", - сказав він.