Подоляк рассказал, чего ожидать от визита Зеленского в Польшу

Украинский президент Владимир Зеленский поехал с рабочим визитом в Польшу. Это важный момент сегодня в двусторонних отношениях между странами.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Журналист спросил Подоляка, чего ждать от визита украинского президента в Польшу. На что советник руководителя ОП ответил, что стоит ждать возвращения к максимально эффективным и дружеским отношениям с нашими польскими партнерами, ведь, по его словам, это выгодно и Украине, и Польше.
"И ждать правильных, на мой взгляд, исторических решений. Что опять таки говорит о субъектности Украины и понимании роли истории в наших двусторонних отношениях, и того, на сколько нам важны эти отношения. Это важный момент сегодня в двусторонних отношениях. И мы можем получить много положительного сейчас", - подчеркнул Подоляк.
Он отметил, что для более развернутых комментариев стоит дождаться официальных заявлений.
"Давайте дождемся официальных заявлений, и тогда сможем контекст, чтобы прокомментировать, потому что тогда будет полное понимание, о чем идет речь", - сказал он.
Напомним, что сегодня у украинского президента запланирован ряд встреч с польскими чиновниками.
Заметим, что накануне офис польского премьера сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в среду отправится с визитом в Варшаву, где встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.