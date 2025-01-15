Подоляк рассказал, чего ожидать от визита Зеленского в Польшу

Журналист спросил Подоляка, чего ждать от визита украинского президента в Польшу. На что советник руководителя ОП ответил, что стоит ждать возвращения к максимально эффективным и дружеским отношениям с нашими польскими партнерами, ведь, по его словам, это выгодно и Украине, и Польше.

"И ждать правильных, на мой взгляд, исторических решений. Что опять таки говорит о субъектности Украины и понимании роли истории в наших двусторонних отношениях, и того, на сколько нам важны эти отношения. Это важный момент сегодня в двусторонних отношениях. И мы можем получить много положительного сейчас", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что для более развернутых комментариев стоит дождаться официальных заявлений.

"Давайте дождемся официальных заявлений, и тогда сможем контекст, чтобы прокомментировать, потому что тогда будет полное понимание, о чем идет речь", - сказал он.