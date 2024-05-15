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Подоляк про розмови Путіна щодо переговорів: лицемірна "переговорна" активність

Фото: радник ОП Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Диктатор Путін цілеспрямовано заговорив про переговори з Україною у Пекіні. Враховуючи його попередній досвід роботи у структурі КДБ, дипломатія для нього є такою самою спецоперацією, як і війна.

Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Знову маємо лицемірну "переговорну" активність субʼєкта Путіна. Знову він говорить про ультимативні вимоги визнати "непоразку РФ", маскуючи це традиційною російською "дипломатією", - зауважив він.

Радник Офісу президента нагадав, що водночас Росія продовжує випалювати міста на Донбасі та намагається прорватися в Харківській області, паралельно масштабуючи злочини проти цивільного населення. 

"Путін у Пекіні говорить про "мир". Це не суперечність і навіть не прояв класичної шизофренії. Для вихованця КДБ дипломатія є такою самою спецоперацією, як і війна. Перша зараз слугує інтересам другої", - пояснює Подоляк.

Він наголосив, що під розмови "про мир" РФ масово посилає своїх зеків на штурми українських міст, та масовано атакує їх ракетами.

Також Подоляк зауважив, що будь-яке "перемир’я "буде використане виключно для відновлення й розгортання сил, адже мир для Путіна нічим не відрізняється від війни, що доводять російські диверсії в європейських країнах, з якими загарбники РФ формально не воювали вже десятки й сотні років. 

"До речі, росіяни тим самим словом називають і "світ", і "мир". Коли Путін каже, що хоче "миру", що саме він має на увазі? Як гадаєте?", - підсумував радник Офісу президента.

Путін згадав про переговори

Нагадаємо, що Росія знову згадала про переговори на тлі загострення ситуації у прикордонних районах Харківської області. Водночас влада України відкидає можливість перемовин з Москвою.

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Війна Росії проти України