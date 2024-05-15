Подоляк о разговорах Путина о переговорах: лицемерная "переговорная" активность

"Снова имеем лицемерную "переговорную" активность субъекта Путина. Снова он говорит об ультимативных требованиях признать "непоражение РФ", маскируя это традиционной российской "дипломатией", - отметил он.

Советник Офиса президента напомнил, что Россия продолжает выжигать города на Донбассе и пытается прорваться в Харьковской области, параллельно масштабируя преступления против гражданского населения.

"Путин в Пекине говорит о "мире". Это не противоречие и даже не проявление классической шизофрении. Для воспитанника КГБ дипломатия является такой же спецоперацией, как и война. Первая сейчас служит интересам второй", - объясняет Подоляк.

Он подчеркнул, что под разговоры "о мире" РФ массово посылает своих зеков на штурмы украинских городов и массированно атакует их ракетами.

Также Подоляк отметил, что любое "перемирие" будет использовано исключительно для восстановления и развертывания сил, ведь мир для Путина ничем не отличается от войны, доказывающей российские диверсии в европейских странах, с которыми захватчики РФ формально не воевали уже десятки и сотни лет.

"Кстати, россияне тем же словом называют и "мир", и "мир". Когда Путин говорит, что хочет "мира", что именно он подразумевает? Как думаете?", - подытожил советник Офиса президента.