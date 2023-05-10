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Подоляк розкритикував заклики припинити допомагати Україні "заради миру"

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Припинення допомоги Україні озброєнням жодним чином не зупинить війну, оскільки це призведе лише до її масштабування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Повторю... Припиненням постачання зброї Україні абсолютно точно не можна припинити війну негайно. Це чистий оксюморон. Негайне виведення окупаційних військ Росії з чужої суверенної території - єдине рішення", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, припинення поставок зброї Україні загрожуватиме:

  • масштабування війни;
  • перенесенням війни на інші території;
  • збільшення воєнних злочинів;
  • тотальним знищенням цивільного населення.

Відзначимо, глава євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що припинення надання військової допомоги Україні призведе до "миру", однак він не буде справедливим.

"Я знаю, як закінчити війну негайно: я припиняю надавати військову допомогу Україні, і Україна має капітулювати за кілька днів. Ось і все, війна закінчилася. Але як закінчилася? З переможеною, окупованою країною, перетвореною в таку маріонеткову країну, як Білорусь, позбавлену своїх свобод", - заявив Боррель.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також прокоментував ситуацію довкола сварки Євгена Пригожина й Міноборони Росії. Як відзначив радник голови Офісу президента, голова ПВК "Вагнера" досяг "цугцвангу", оскільки кожен з наступних його кроків, ймовірно, призведе до його ліквідації.

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