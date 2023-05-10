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Подоляк раскритиковал призывы прекратить помогать Украине "ради мира"

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Прекращение помощи Украине вооружением никак не остановит войну, поскольку это приведет только к ее масштабированию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, прекращение поставок оружия Украине будет угрожать:

  • масштабированием войны;
  • переносом войны на другие территории;
  • увеличением военных преступлений;
  • полным ликвидированием гражданского населения.

Отметим, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что прекращение предоставления военной помощи Украине приведет к "миру", однако он не будет справедливым.

"Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна капитулировать за несколько дней. Вот и все, война закончилась. Но как закончилась? С побежденной, оккупированной страной, превращенной в такую марионеточную страну, как Беларусь, лишенную своих свобод", - заявил Боррель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк также прокомментировал ситуацию вокруг ссоры Евгения Пригожина и Минобороны России. Как отметил советник главы Офиса президента, глава ЧВК "Вагнера" достиг "цугцванга", поскольку каждый из следующих его шагов, вероятно, приведет к его ликвидации.

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