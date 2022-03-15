Подоляк: российская армия практически не умеет воевать, а лишь бомбит гражданские объекты
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российская армия практически не умеет воевать на профессиональном уровне. Поэтому оккупанты цинично обстреливают мирных жителей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.
"У нас без изменений. Без изменений в том, что мы умеем воевать, и это уже все понимают. Без изменений в том, что российская армия воевать практически не умеет. Она умеет бомбардировать гражданские, инфраструктурные объекты и только мирных граждан. Мы получаем результат. Мы будем держать врага по всем направлениям, а он будет терять ум дальше и будет пробовать нас сломать", - заявил он.
Кроме того, Подоляк упрекнул, что, пока украинцы героически защищают свою страну, "партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, боясь стать глобальными лидерами".
20-й день Героизма страны. Настоящая свобода всегда стоит дорого. Остальные без изменений. РФ и дальше воюет только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами. Наши военные уверенно бьют россиян по всем направлениям. Партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, боясь стать глобальными лидерами. pic.twitter.com/HQvHQnIs3T— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022
Напомним, вчера прошел 4 этап переговоров между Украиной и Россией. Стороны взяли перерыв до 15 марта для обсуждения некоторых деталей.
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