Подоляк: российская армия практически не умеет воевать, а лишь бомбит гражданские объекты

"У нас без изменений. Без изменений в том, что мы умеем воевать, и это уже все понимают. Без изменений в том, что российская армия воевать практически не умеет. Она умеет бомбардировать гражданские, инфраструктурные объекты и только мирных граждан. Мы получаем результат. Мы будем держать врага по всем направлениям, а он будет терять ум дальше и будет пробовать нас сломать", - заявил он.

Кроме того, Подоляк упрекнул, что, пока украинцы героически защищают свою страну, "партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, боясь стать глобальными лидерами".