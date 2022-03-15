Подоляк: російська армія практично не вміє воювати, а лише бомбардує цивільні об'єкти
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російська армія практично не вміє воювати на професійному рівні. Тому окупанти цинічно обстрілюють мирних жителів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.
"У нас без змін. Без змін в тому, що ми вміємо воювати, і це вже всі розуміють. Без змін в ому, що російська армія воювати практично не вміє. Вона вміє бомбардувати цивільні, інфраструктурні об'єкти і тільки мирних громадян. Ми ведемо переговори. Ми отримуємо результат. Ми будемо тримати ворога по всім напрямкам, а він буде втрачати розум далі і буде пробувати нас зламати", - заявив він.
Крім того, Подоляк дорікнув, що, поки українці героїчно захищають свою країну, "партнери досі скромно стоять осторонь, боячись стати глобальними лідерами".
20-й день героїзму країни. Справжня свобода завжди коштує дорого. Решта без змін. РФ і далі воює лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами. Наші військові впевнено б'ють росіян на всіх напрямках. Партнери досі скромно стоять осторонь, боячись стати глобальними лідерами. pic.twitter.com/HQvHQnIs3T— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022
Нагадаємо, вчора пройшов 4 етап переговорів між Україною та Росією. Сторони взяли перерву до 15 березня для обговорення деяких деталей.
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