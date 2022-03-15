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Подоляк: російська армія практично не вміє воювати, а лише бомбардує цивільні об'єкти

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Україна, Вівторок 15 березня 2022 10:16
Подоляк: російська армія практично не вміє воювати, а лише бомбардує цивільні об'єкти Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російська армія практично не вміє воювати на професійному рівні. Тому окупанти цинічно обстрілюють мирних жителів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.

"У нас без змін. Без змін в тому, що ми вміємо воювати, і це вже всі розуміють. Без змін в ому, що російська армія воювати практично не вміє. Вона вміє бомбардувати цивільні, інфраструктурні об'єкти і тільки мирних громадян. Ми ведемо переговори. Ми отримуємо результат. Ми будемо тримати ворога по всім напрямкам, а він буде втрачати розум далі і буде пробувати нас зламати", - заявив він.

Крім того, Подоляк дорікнув, що, поки українці героїчно захищають свою країну, "партнери досі скромно стоять осторонь, боячись стати глобальними лідерами".

Нагадаємо, вчора пройшов 4 етап переговорів між Україною та Росією. Сторони взяли перерву до 15 березня для обговорення деяких деталей.

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