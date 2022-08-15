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Подоляк о россиянах на ЗАЭС: ядерный шантаж может обернуться крупной катастрофой

Новина українською →
Украина, Понедельник 15 августа 2022 21:03
Подоляк о россиянах на ЗАЭС: ядерный шантаж может обернуться крупной катастрофой Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия, шантажируя ядерной опасностью на Запорожской АЭС, регулярно совершает провокации и не соблюдает правила безопасности на станции, что может обернуться большой катастрофой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, Россия "играет с огнем" на Запорожской АЭС.

"Кремль верит, что "руководит рисками", но допускает грубые ошибки. Россияне не имеют персонала, нарушают протоколы безопасности, а российская армия постоянно устраивает провокации", - заявил Подоляк.

Советник главы ОПУ считает, такой шантаж может обернуться большой катастрофой.

Напомним, что ранее Михаил Подоляк объяснил, почему Россия хочет принудить Украину к переговорам.

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