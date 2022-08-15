Подоляк про росіян на ЗАЕС: ядерний шантаж може обернутися великою катастрофою

Росія, шантажуючи ядерною небезпекою на Запорізькій АЕС, регулярно вчиняє провокації та не дотримується правил безпеки на станції, що може обернутися великою катастрофою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офіса президента України Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, Росія "грається з вогнем" на Запорізькій АЕС. "Кремль вірить, що "керує ризиками", але припускається грубих помилок. Росіяни не мають персоналу, порушують протоколи безпеки, а російська армія постійно влаштовує провокації", - заявив Подоляк. Радник голови ОПУ вважає, такий шантаж може обернутися великою катастрофою.