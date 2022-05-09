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Подоляк о речи Путина: очередная неудачная попытка обосновать нападение на Украину

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Речь президента РФ Владимира Путина в честь 9 мая была полностью лишена всякого смысла. Диктатор просто в очередной раз напомнил населению страны нарративы российской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка во время телемарафона.

"Речь Путина достаточно серая, он в этой речи пытается доказать, почему он напал на Украину. И безусловно там такие перлы, которые должны оправдать эту войну: "упреждающий отпор агрессии". Они ведь там живут в парадигме Оруэлла, для них свобода - это рабство, война - это мир. Эта речь была очень пустой, в ней не было никакого смысла", - рассказал Подоляк.

При этом он также подчеркнул, что даже несмотря на то, что Путин не объявил войну Украине или массовой мобилизации, все это уже наблюдается. Поэтому заявление об этом во время выступления стало бы простой формальностью.

"Что касается мобилизации, она у них и так идет. Что касается войны - так они и сегодня используют все имеющееся оружие, поэтому я не вижу существенного изменения. Тактически они используют уже все", - подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, что сегодня, 9 мая, Путин произнес речь в честь 9 мая. В нем он заявил, что на Донбассе российские войска и боевики "борются за родину".

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Владимир Путин9 МаяОфис президентаИрина ПодолякВойна России против Украины