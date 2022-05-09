Подоляк про промову Путіна: чергова невдала спроба обґрунтувати напад на Україну

"Промова Путіна достатньо сіра, він в цій промові вкотре намагається довести, чому він напав на Україну. І безумовно там такі перли, які мають виправдати цю війну: "упреждающий отпор агрессии". Вони ж там живуть в парадигмі Орвелла, для них свобода - це рабство, війна - це мир. Ця промова була дуже пустою, в ній не було ніякого сенсу", - розповів Подоляк.

При цьому він також наголосив, що навіть незважаючи на те, що Путін не оголосив війну Україні або масову мобілізацію, все це вже спостерігається. Тому заява про це під час промови стала б простою формальністю.

"Що стосується мобілізації, вона в них і так йде. Що стосується війни - так вони і сьогодні використовують усю наявну зброю, тому я не бачу суттєвої зміни. Тактично вони використовують вже все", - підкреслив радник голови ОП.