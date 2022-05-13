Подоляк раскритиковал сенатора США за затягивание рассмотрения помощи Украине

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк подверг критике сенатора США Рэнда Пола. Подоляк отметил, что блокирование помощи для Украины - это ежедневные потери, в частности, среди мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Украины Михаила Подоляка .

"Все видели видео, где военные ради фана стреляют в спину мирным гражданам. Сколько таких преступлений совершается в эту минуту на востоке и юге? Цена одного дня промедления - сотни убитых и изнасилованных. Цена недели - тысячи людей. Приятного утреннего кофе, Рэнд Пол", - написал Подоляк.

Напомним, в Сенате США затормозилось голосование за законопроект о выделении Украине дополнительного пакета помощи на сумму около 40 миллиардов долларов из-за внесенной в последний момент поправки сенатора Рэнда Пола, республиканца от штата Кентукки.

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