ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк розкритикував сенатора США за затягування розгляду допомоги Україні

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 13 травня 2022 15:13
Подоляк розкритикував сенатора США за затягування розгляду допомоги Україні Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Радник глави ОП України Михайло Подоляк піддав критиці сенатора США Ренда Пола. Подоляк зазаначив, що блокування допомоги для України - це щоденні втрати, зокрема, серед мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Михайла Подоляка.

"Усі бачили відео, де військові заради фану стріляють у спину мирним громадянам. Скільки таких злочинів відбувається в цю хвилину на сході та півдні? Ціна одного дня зволікання - сотні вбитих і зґвалтованих. Ціна тижня - тисячі людей. Приємної ранкової кави, Ренд Пол", - написав Подоляк.

Нагадаємо, у Сенаті США загальмувалося голосування за законопроект про виділення Україні додаткового пакета допомоги на суму близько 40 мільярдів доларів через внесену в останній момент поправки сенатора Ренда Пола, республіканця від штату Кентуккі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС