Подоляк о ракетной атаке РФ: Попытка запугать и вызвать паническое настроение

В Офисе президента Украины заявили, что массированная ракетная атака России в ночь на 25 июня - попытка запугать украинцев и вызвать панические настроения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"48 российских крылатых ракет. В течение ночи. По всей территории Украины. Исключительно по гражданским объектам… Россия все еще пытается запугать Украину, вызвать панические настроения и заставить бояться Z-монстров… Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет", - написал он.

Напомним, утром 25 июня российские войска нанесли 44 ракетных удара по двум областям Украины. В частности, под атакой оказались Житомирская и Черниговская области. В результате обстрела есть погибший и раненый.

Также от ракетных ударов пострадал Николаев. Оккупанты атаковали портовую инфраструктуру, жилые районы и зоны отдыха мирных горожан.

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