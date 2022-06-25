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Подоляк про ракетну атаку РФ: Спроба залякати і викликати панічний настрій

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Київ, Субота 25 червня 2022 11:51
Подоляк про ракетну атаку РФ: Спроба залякати і викликати панічний настрій Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офісі президента України заявили, що масована ракетна атака Росії в ніч на 25 червня - спроба залякати українців і викликати панічні настрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Виключно по цивільних об'єктах ... Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої і змусити боятися Z-монстрів ... Україна все знає, до всього готова і обов'язково за все зло покарає", - написав він.

Нагадаємо, вранці 25 червня російські війська завдали 44 ракетних удари по двох областях України. Зокрема, під атакою опинилися Житомирська та Чернігівська області. В результаті обстрілу є загиблий і поранений.

Також від ракетних ударів постраждав Миколаїв. Окупанти атакували портову інфраструктуру, житлові райони і зони відпочинку мирних городян.

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