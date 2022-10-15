Подоляк: Путін очікує, що Херсон триматимуть зубами, а росіяни мародерять в очікуванні втечі

"Путін очікує, що російські військові вгризатимуться в Херсон зубами, щоб вождь міг "зберегти обличчя". Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі. Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця", - написав він.

Нагадаємо, Financial Times писало, що українська військові можуть наступного тижня звільнити Херсон.

РБК-Україна спробувало розібратися, наскільки реально деокупувати місто наступного тижня.

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