Подоляк: Путін очікує, що Херсон триматимуть зубами, а росіяни мародерять в очікуванні втечі
Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що окупанти триматимуть Херсон, щоб він зміг "зберегти обличчя", але загарбники зайняті вивезенням награбованого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Путін очікує, що російські військові вгризатимуться в Херсон зубами, щоб вождь міг "зберегти обличчя". Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі. Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця", - написав він.
Нагадаємо, Financial Times писало, що українська військові можуть наступного тижня звільнити Херсон.
РБК-Україна спробувало розібратися, наскільки реально деокупувати місто наступного тижня.
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