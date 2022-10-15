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Подоляк: Путін очікує, що Херсон триматимуть зубами, а росіяни мародерять в очікуванні втечі

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Субота 15 жовтня 2022 19:38
Подоляк: Путін очікує, що Херсон триматимуть зубами, а росіяни мародерять в очікуванні втечі Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що окупанти триматимуть Херсон, щоб він зміг "зберегти обличчя", але загарбники зайняті вивезенням награбованого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Путін очікує, що російські військові вгризатимуться в Херсон зубами, щоб вождь міг "зберегти обличчя". Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі. Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця", - написав він.

Нагадаємо, Financial Times писало, що українська військові можуть наступного тижня звільнити Херсон.

РБК-Україна спробувало розібратися, наскільки реально деокупувати місто наступного тижня.

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