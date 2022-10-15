Подоляк: Путин ожидает, что Херсон будут держать зубами, а россияне мародерят в ожидании бегства

Российский диктатор Владимир Путин надеется, что оккупанты будут держать Херсон, чтобы он смог "сохранить лицо", но захватчики заняты вывозом награбленного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог "сохранить лицо". Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании побега. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места", - написал он.

Напомним, Financial Times писало, что украинские военные могут на следующей неделе освободить Херсон.

РБК-Украина попыталась разобраться, насколько реально деоккупировать город на следующей неделе.

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