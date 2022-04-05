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Подоляк о пропаганде России: с начала говорили об "освобождении", теперь о "наказании"

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 19:17
Подоляк о пропаганде России: с начала говорили об "освобождении", теперь о "наказании" Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался касаемо призывов в России к наказанию украинцев. Как он отметил, это является следствием эволюции пропаганды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

"Эволюция российской пропаганды. Сначала они шли "освобождать" украинцев от нацистов. Теперь говорят, что все в Украине являются нацистами и должны быть наказаны. Мобильные крематории, массовые захоронения, убийства по этническому признаку в центре Европы. Извините, господин Черчиллю, мир так ничего и не понял", - пишет Подоляк.

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