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Подоляк про пропаганду Росії: з початку казали про "звільнення", тепер про "покарання"

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Вівторок 05 квітня 2022 19:17
Подоляк про пропаганду Росії: з початку казали про "звільнення", тепер про "покарання" Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо закликів в Росії до покарання українців. Як він відзначив, це є наслідком еволюції пропаганди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"Еволюція російської пропаганди. Спочатку вони йшли "звільняти" українців від нацистів. Тепер кажуть, що всі в Україні є нацистами і мають бути покарані. Мобільні крематорії, масові поховання, вбивства за етнічною ознакою в центрі Європи. Вибачте, пане Черчиллю, світ так нічого й не зрозумів", - пише Подоляк.

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