Подоляк про пропаганду Росії: з початку казали про "звільнення", тепер про "покарання"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо закликів в Росії до покарання українців. Як він відзначив, це є наслідком еволюції пропаганди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

" Еволюція російської пропаганди. Спочатку вони йшли "звільняти" українців від нацистів. Тепер кажуть, що всі в Україні є нацистами і мають бути покарані. Мобільні крематорії, масові поховання, вбивства за етнічною ознакою в центрі Європи. Вибачте, пане Черчиллю, світ так нічого й не зрозумів", - пише Подоляк.

Війна Росії проти України триває сорок один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.