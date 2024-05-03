Подоляк прокоментував рішення ЄС щодо військовозобов'язаних українців закордоном.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про рішення Євросоюзу щодо військовозобов'язаних українців закордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на YouTube-канал Delfi.
Подоляк заявив, що повномасштабна війна в Україні триває вже два роки. Багато молодих людей, які виїхали з країни, навіть не підтримують Україну, перебуваючи закордоном.
"Ми ж не бачили масових протестів з приводу "дайте зброї", "Україна спливає кров'ю" тощо. Сильна сторона Європи, що вони через довгу дискусію прийдуть до правильних рішень", - сказав Подоляк.
Радник висловив думку, що в Європі знайдуть рішення щодо молодих людей, які виїхали з України.
"І це, до речі, змушує цих молодих людей зараз замислитися над тим, де вони, що вони і як вони почуватимуться вже завтра. Рано чи пізно Європейський Союз спільно з Україною ухвалить оптимальне рішення і тут не потрібно звертати увагу на цю емоційну істерику ", - Заявив радник Офісу президента.
Нагадаємо, що з 18 травня почне діяти новий закон про мобілізацію. Після цього чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 2 місяців (60 днів) мають уточнити свої військово-облікові персональні дані.
До речі, у Польщі зробили нову заяву про повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків
Детальніше про терміни набрання чинності новим законом про мобілізацію і що зміниться - у матеріалі РБК-Україна .
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