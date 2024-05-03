Подоляк прокомментировал решение ЕС по военнообязанным украинцам заграницей

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об решении Евросоюза по военнообязанным украинцам заграницей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Delfi.
Подоляк заявил, что полномасштабная война в Украине длится уже два года. Много молодых людей, выехавших из страны даже не поддерживают Украину, находясь заграницей.
"Мы же не видели массовых протестов по поводу "дайте оружия", "Украина истекает кровью" и так далее. Сильная сторона Европы, что они из-за долгой дискуссии придут к правильным решениям", - сказал Подоляк.
Советник высказал мнение, что в Европе найдут решение по молодым людям уехавших из Украины.
"И это, кстати, заставляет этих молодых людей сейчас задуматься о том, где они, что они и как они будут чувствовать себя уже завтра. Рано или поздно Европейский Союз совместно с Украиной примет оптимальное решение и здесь не нужно обращать внимание на эту эмоциональную истерику ", - заявил советник Офиса президента.
Напомним, с 18 мая начнет действовать новый закон о мобилизации. После этого мужчины от 18 до 60 лет в течение 2 месяцев (60 дней) должны уточнить свои военно-учетные персональные данные.
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