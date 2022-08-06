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Подоляк призвал МАГАТЭ повлиять на Россию после обстрелов Запорожской АЭС

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Международное агентство по ядерной энергии должно жестоко отреагировать на обстрелы Запорожской АЭС россиянами и призвать РФ передать станцию под контроль комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он заявил, что действия России на ЗАЭС угрожают всей Европе.

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации", - отметил Подоляк.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что РФ должна освободить АЭС и допустить к станции экспертов.

"МАГАТЭ/ООН должны жестко требовать от России выйти с АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", - добавил он.

Напомним, что вчера оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Станция получила серьезные повреждения, появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".

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