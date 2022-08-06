Подоляк призвал МАГАТЭ повлиять на Россию после обстрелов Запорожской АЭС

Он заявил, что действия России на ЗАЭС угрожают всей Европе.

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации", - отметил Подоляк.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что РФ должна освободить АЭС и допустить к станции экспертов.

"МАГАТЭ/ООН должны жестко требовать от России выйти с АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", - добавил он.